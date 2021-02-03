وزيرا الرياضة والصحة يستعرضان جهودهما ببطولة العالم لكرة اليد

عقد كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد استعرضا فيه جهود الدولة المصرية في استضافة بطولة العالم لكرة اليد خلال يناير الماضي بمشاركة 32 منتخب من مختلف دول العالم.





وخلال المؤتمر وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رؤيته الكبيرة في إقامة البطولة وحرصه على خروجها بأفضل مستوى في كافة جوانبها





وأضاف وزير الشباب والرياضة، إلى أن كافة الإجراءات التي تم تطبيقها في كافة البطولة أصبحت نموذج لدول العالم في استضافتها للأحداث الرياضية في ظل جائحة كورونا، موجها التحية لكافة وزارات الحكومة المصرية على ما قدمته في بطولة العالم لكرة اليد





من جانبها وجهت الدكتورة هالة زايد الشكر لوزير الشباب والرياضة، على التعاون المميز بين الوزارتين في خروج البطولة بأفضل شكل من كافة الجوانب التنظيمية والصحية والمحافظة على وفود ومنتخبات 32 دولة مشاركة بالبطولة بأمان وفقا للإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها.





ووجه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الشكر للدولة المصرية وجهود وزيري الرياضة والصحة في البطولة، مشيرا إلى أن كافة دول العالم أشادت بما قدمته الدولة المصرية من جهود في تنظيم البطولة في ظل جائحة كورونا