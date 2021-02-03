أمطار رعدية بهذه المحافظات.. الأرصاد تحذر: موجة عدم الاستقرار تبدأ غدا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
حذرت الارصاد الجوية من حالة الطقس غدا، حيث تتعرض البلاد لموجة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية وتشهد العديد من المحافظات امطار من متوسطة لغزيرة ورعدية، ناصحة بتوخي الحذر واتباع تعاليم المرور.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن غدا الخميس، تشهد البلاد  انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5-6 درجات على معظم الأنحاء . 
 
وقالت هيئة الأرصاد إن البلاد تشهد غدا أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانية - الطور - راس سدر . السويس - شرم الشيخ -سانت كاترين ) .
 
وتابعت هيئة الأرصاد، أن فرص الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش ) والوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ومدن القناة ( الإسماعيلية - السويس ) وجنوب البلاد ( الفيوم - بني سويف - المنيا - اسيوط سوهاج قنا - الأقصر ) ، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء .

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