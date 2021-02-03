أتليتكو مدريد يعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني عن إصابة جواو فيلكس مهاجم الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال أتلتيكو في بيان إن المهاجم البرتغالي المنضم في صفقة قياسية للنادي مقابل 126 مليون يورو في 2019 يعزل نفسه في منزله وفقا لبروتوكول رابطة الدوري.

ومن المنتظر أن يغيب فيلكس عن مواجهة سلتا فيغو يوم الاثنين المقبل إلى جانب زميليه المصابين وهما المدافع ماريو هرموسو والجناح يانيك كاراسكو.

ويتصدر أتلتيكو الدوري بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه كما أنه يملك مباراة واحدة مؤجلة.

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