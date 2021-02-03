الأهلي يرتدي الزي البديل أمام الدحيل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الزي البديل القميص الرمادي والشورت الأسود والجوارب السوداء ) خلال مباراة الدحيل مساء غد الخميس في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، على أن يرتدي الفريق القطري الطقم الأحمر كاملا ، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، والدكتور احمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب الذي يتولّى أعمال الترجمة بالجهاز الفني، بالإضافة إلى  أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، ونائبه أشرف عمر،  وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وأيضا الكابتن ماهر عبد العزيز ، ورأفت إبراهيم، إداريي الفريق.

و تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي البديل،  المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجوارب السوداء، على أن يرتدي حارس مرماه الطقم الأصفر كاملا، في حين يرتدي الدحيل الطقم الأحمر كاملا وحارس مرماه اللون البنفسجي.

وتطرق الاجتماع إلى التأكيد على أحقية كل فريق في إجراء خمسة تغييرات خلال المباراة، مع إمكانية أن يجري أي فريق تغييره السادس حال تعرض أحد لاعبيه لإصابة قوية نتج عنها نزيف في الرأس أو أي إصابات دماغية أو عند وصول المباراة إلى الوقت الإضافي.

وجاء من أبرز التعليمات أيضا أن يكون لكل فريق الحق في أن يجري ٣ لاعبين فقط من الاحتياطي عمليات الإحماء رفقة المدرب أثناء المباراة.

كما شهد الاجتماع التأكيد على موعد وصول الفريقين  إلى ملعب المباراة قبل انطلاقها بساعة ونصف الساعة بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

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