مدير أكاديمية الأوقاف الدولية: الرجال هم صنائع أمهاتهم

عقدت قافلة الأوقاف الدعوية اليوم الأربعاء حلقة نقاشية حول المرأة ودورها المجتمعي في ظل التحديات المعاصرة، شارك في الحلقة من الجانب السوداني د. الزبير محمد علي مدير مركز التحصين الفكري بالخرطوم، ود. أسماء الشنقيطي رئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس الأعلى للدعوة والمتحدث باسم المرأة، والداعية منال حسن التني داعية بجمعية القرآن الكريم، وإيمان كمال الدين الصحفية بجريدة السودان، ومن الجانب المصري د. عمرو الكمار مدير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، والشيخ محمد رجب إمام وخطيب مسجد الصحابة بشرم الشيخ، والواعظة عبير أنور، والواعظة دينا الجدامي.





وفي بداية اللقاء رحب الزبير محمد علي بالقافلة الدعوية المصرية ونبه على أهمية دور المرأة في المجتمع والدعوة والإرشاد مشيرًا إلى دور مصر الرائد في تمكين المرأة في كافة المجالات، ووزارة الأوقاف المصرية سبقت في تمكين المرأة في المجال الدعوي والقيادي





ومن جانبها أكدت د أسماء الشنقيطي على الدور المحوري الذي لعبته المرأة في صدر الإسلام، ومن أبرز ذلك موقف السيدة خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) في بث الثقة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) كذلك دور السيدة أم سلمة (رضي الله عنها).





ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الكمار على أهمية التواصل والتعاون بين وزارتي الأوقاف في البلدين الشقيقين، مضيفا أن الإسلام أوكل إلى المرأة أهم مسئولية على الإطلاق، حيث أوكل لها مهمة صناعة الإنسان السوي القادر على البناء والتنمية، فالرجال هم صنائع أمهاتهم.





فيما أشارت الواعظة عبير أنور إلى أن المرأة نصف المجتمع وتقوم برعاية المجتمع كله وأكدت الأستاذة إيمان كمال الدين أن أهم سبل المحافظة على المنظومة الأخلاقية الصحبة الصالحة.