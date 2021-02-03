كيريوس يغضب بعد مخالفة بسبب الوقت

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
استشاط الأسترالي نيك كيريوس غضباً ضد الحكم خلال مباراة يوم الأربعاء، أمام هاري بورشر في بطولة موراي ريفر المفتوحة للتنس واحتاج إلى التأكيد من أحد منظمي المسابقة على عدم تغريمه من اتحاد اللاعبين المحترفين قبل أن يوافق على استكمال المواجهة.

وخرج اللاعب البالغ عمره 25 عاماً، والذي يخوض بطولته الأولى بعد غياب حوالي عام واحد بسبب جائحة كوفيد-19، من الملعب ورفض استكمال اللعب حيث احتسب الحكم ضده مخالفة بعدما استغرق وقتاً طويلاً في تنفيذ ضربة الإرسال قرب نهاية المجموعة الثانية.

وبعد نقاش مع سيدريك مورييه أحد منظمي البطولة، قرر كيريوس استئناف اللعب وفاز 6-2 و7-6 على مواطنه بورشر ليضمن التأهل إلى دور الـ16 في المسابقة الإعدادية لأستراليا المفتوحة.

وقال كيريوس الذي سبق له التعرض لعقوبات عديدة وتعرض للإيقاف 16 أسبوعاً من اتحاد اللاعبين في 2019: "لم أكن أرغب في اللعب حتى أتأكد أني لن أتعرض لغرامة لأن اتحاد المحترفين يكون عنيفاً معي ويفرض علي غرامات كبيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، استعد ستان فافرينكا بطل أستراليا المفتوحة سابقاً لأولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام بالفوز 4-6 و6-3 و6-1 على القازاخستاني ميخائيل كوكوشكين ليتأهل إلى دور الـ16.

وفي مباراته الرسمية الأولى منذ هزيمته أمام ألكسندر زفيريف في دور الثمانية لبطولة باريس للأساتذة العام الماضي، خسر فافرينكا الحاصل على ثلاثة ألقاب كبرى المجموعة الأولى المتقاربة قبل أن يرفع من مستواه في المجموعتين التاليتين ليحسم الفوز.

وسيواصل المصنف الأول فافرينكا مسعاه لتحقيق لقبه الأول منذ انتصاره في جنيف عام 2017 عندما يواجه الأسترالي أليكس بولت غداً الخميس.

وخضع فافرينكا إلى جراحة في الركبة بعد لقبه الأخير وواجه متاعب مع الإصابات خلال 2018 ليتراجع ترتيبه إلى المركز 263 في التصنيف العالمي، ويحتل حالياً المركز 18 عالمياً.

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة الإثنين القادم.

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