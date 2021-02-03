



link اضافة المواليد الجدد 2021 لـبطاقة التموين بالرقم القومي فقط من خلال موقع دعم مصر الالكتروني (وزارة التموين)





اضافة المواليد الجدد 2021 لـ بطاقة التموين من أبرز مايشهدة محرك البحث في الأونة الأخيرة من قبل المواطنين المصريين هو كيفية اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، وذلك منذ أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب اضافة المواليد لبعض الفئات المستحقة للدعم على بطاقة التموين، ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح كل مايخص الأمر ردا على كل الإستفسارات والتسائلات.





link اضافة المواليد الجدد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدكتور علي مصلحي وزير التموين كلف بفتح باب إضافة المواليد لبطاقات التموين للفئات الأتية “المطلقات، الأرامل، الحاصلين على معاش تكافل وكرامة”، وتسهيلا على المواطنين وتوفيرا للجهد والتعب وحرصا ايضا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر في الأونة الأخيرة والذي ينشط في التجمعات، أتاحت الوزارة أن يكون الإضافة من خلال الموقع الإلكتروني “دعم مصر” https://tamwin.com.eg/ دون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين المنتشرة في كافة المحافظات.





خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال دعم مصر

- الدخول على الرابط الإلكتروني لدعم مصر.

- الضغط على اضافة مواليد جدد.

- ملء البيانات المطلوبة.

- كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

- كتابة رقم بطاقة التموين.

- وأخيرا الضغط على ارسال.



