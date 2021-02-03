اللوم جزاء عميد كلية قبل 6 طلاب غير مستوفيين الشروط

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن عميد كلية الآداب بإحدي الجامعات، على قرار مجازاته بعقوبة اللوم، وأيدت المحكمة الجزاء الواقع عليه، لاقترافه مخالفات يستحق عنها العقاب، وهي قبول ٦ طلاب بقسم اللغة الفرنسية رغم عدم حصولهم على الحد الأدنى للقبول، وعدم استيفائهم الشروط.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.

وثبت لدى المحكمة ورود شكوى بمخالفة عميد لكلية الآداب بإحدي الجامعات، لقواعد القبول بقسم اللغة الفرنسية بالكلية، إذ قَبِل عدد ستة طلاب بالقسم رغم حصولهم على أقل من أربعين درجة في امتحان اللغة الفرنسية بالثانوية العامة وأقل من (72) درجة في المجموع الاعتباري للغتين الفرنسية والانجليزية.

إلا أن العميد الطاعن أشر بعدم الممانعة وأصدر تعليماته بقبول عدد ستة طلاب لم يستوفوا تلك المعايير المحددة للقبول خروجا على الأصل العام المقرر سلفا، وذلك دون عرض الأمر على مجلسي القسم والكلية، ودون إعلام باقي الطلاب ممن لم يُقبلوا بالقسم بناء على تلك المعايير المقررة، فكانت موافقته على مسئوليته الشخصية؛ وبناء عليه أشر رئيس الجامعة بإحالة الطاعن للتحقيق، وبمواجهته أقر بقبول الطلاب نافيا عن نفسه ارتكاب ما يخالف مقتضيات وظيفته، معللا تصرفه بأنه جاء تيسيرا على الطلاب وحرصا على مظهر الجامعة أمام المجتمع المدني، وأنه لو تقدم الطلاب الذين لم يتم قبولهم بناء على المعايير السابقة لقُبلت التماساتهم، إلا أنهم ارتضوا الأمر وتولوا إلى أقسام أخرى؛ وبعرض التحقيقات على رئيس الجامعة أصدر قرار مجازاته باللوم.

ولم تأخذ المحكمة، بما أقر به العميد من أن هدفه الدافع لمسلكه، كان التيسير على الطلاب ومتوفرة فيه مظاهر حسن النية، ذلك أنه يُمتنع عليه كشاغل لمنصب قيادي في الكلية أن يخالف تلك المعايير المقررة، لاسيما أنه مكفول له قانونا دعوة مجلس القسم المختص للانعقاد وطرح ما يراه من موضوعات أو اقتراحات تكفل العدالة بين الطلاب وحسن سير العمل بالمرفق التعليمي قيادته.

كما لم يخفف عقابه ما تذرع به أنه كان سيقبل أي طالب غير مستوف للشروط المحددة حال التقدم بالتماس، ذلك أن الأخذ بتلك الوجهة من النظر، يضع الالتماسات هي السبيل الأصيل ليظفر الطالب بحقه في القسم الذي يرغب الالتحاق به، مما ينال حتما من ثقة الطلاب في إدارة المرفق التعليمي قيادته ويُرسخ في نفوسهم الظن في شبهات المحاباة والاستثناءات دون سند من قانون، وهو ما تأبى قواعد العدالة قبوله، لذلك يجب عقابه علي هذا الذنب.

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