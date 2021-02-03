



تتشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 ببطاقة الرقم القومي فقط عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي





معاش تكافل وكرامة من أهم مايتم البحث عنه دائما هو معاش تكافل وكرامة من حيث الاستعلام عن موعد الصرف والمستحقين، لذلك قامت وزارة التضامن الإجتماعي بإطلاق رابط إلكتروني يتمكن من خلالة المواطنين الإستعلام ومن خلال السطور القادمة نوضح الخطوات بالتفاصيل، دون عناء والذهاب لمكاتب الوزراة المنتشرة بأنحاء الجمهورية.





الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أنه يتمكن للحاصل على معاش تكافل وكرامة الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتوفير الحياة الكريمة لمحدودي الدخل حتى يتمكنوا من توفير متطالبتهم من مأكل ومشرب، وذلك من خلال صرف دعم شهري بمقدر 400 جنية لكل فرد توافرت فيه شروط الحصول على المعاش.





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- الدخول على موقع وزارة التضامن الإجتماعي ( اضغط هنا ).

- يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي للمستفيد من المعاش المكون من 14 رقم بشكل صحيح.

- كتابة اسم مستحق المعاش رباعي.

- وأخيرا يقوم المستعلم بالضغط على كلمة استعلام وبالتالي سوف تظهر نتيجة البحث على الشاشة أمامك.



