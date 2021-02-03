رامي صبري يطرح "عيونه لما قابلوني" بعيد الحب

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يستعد النجم رامي صبري، لطرح أغنية جديدة رومانسية تحمل عنوان"عيونه لما قابلوني" وذلك بعيد الحب.

الأغنية من كلمات الشاعر محمد عاطف، ألحان رامي صبري، توزيع جلال الحمداوي.



جدير بالذكر أن رامي، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "شطبنا"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

أغنية "شطبنا" لرامي صبري من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم.



وتقول كلمات الأغنية

"في ناس بانوا على نياتهم منفعوش على قد ما ضروا بس أنا برضه برضه محدش يجي عليا ويكسب عمره في ناس بانوا على نياتهم منفعوش على قد ما ضروا بس انا برضه برضه محدش يجي عليا ويكسب عمره طيبة قلبي دي بتطمعهم بتشجعهم يتصرفوا كده هخلص منهم وابعد عنهم وهندمهم أوي على كل ده شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله، خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغيري يروح يتسلى أنا شوفت كتير بعينيا وفعلا تحت إيديا أدلة يلا السکة اللي تودی يلا يلا يلا شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغيري يروح يتسلى أنا شوفت كتير بعينيا وفعلا تحت ايديا أدلة يلا السکة اللي تودی يلا يلا يلا احنا يا قلبي استجدعنا یاما زمان وجبرنا خواطر من غلطاتنا لازم نتعلم عادی وميقعش الا الشاطر احنا يا قلبي استجدعنا یاما زمان وجبرنا خواطر من غلطاتنا لازم نتعلم عادی وميقعش إلا الشاطر طيبة قلبي دي بتطمعهم بتشجعهم يتصرفوا كده هخلص منهم وأبعد عنهم وهندمهم أوي على كل ده شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله".

