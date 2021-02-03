جنازة شعبية لشهيد الواجب الوطني بسيناء في مسقط رأسه بالدقهلية (صور)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شيع أهالي قرية ميت عدلان التابعة لمركز بني عبيد جثمان الشهيد ابراهيم الشحات ناصف بن قرية ميت عدلان مركز بنى عبيد، والذي أستشهد ببئر العبد بشمال سيناء امس

ومن جانبه أناب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، السيد حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بنى عبيد للحضور والمشاركة جنازة الشهيد ابراهيم الشحات ناصف بن قرية ميت عدلان مركز بنى عبيد، والذي أستشهد ببئر العبد بشمال سيناء امس.

ونقل رئيس المركز لاسرة الشهيد خالص التعازى من محافظ الدقهلية وانه كان حريصا على الحضور شخصيا لمشاركة توديع الشهيد وتأدية واجب العزاء لولا ظروف ارتباطات عمل مسبقة له بالقاهرة.

وبعث رئيس مركز المدينة لأسرة الشهيد رسالة المحافظ والتى ملخصها ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة على دعم ومساندة اسر الشهداء وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تكريما لارواح الشهداء التى بذلوها من اجل رفعة شأن الوطن وان ينعم بالامن والامان على مر الازمان.

نعى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية شهداء الواجب الوطنى من ابناء الذين ضحوا بارواحهم فداء للوطن بسيناء، ويتقدم محافظ الدقهلية بخالص العزاء لاسر الشهداء دعيا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع فضله ورحمته وان يسكنهم فسيح جناته

وقال محافظ الدقهلية ان مصر على مر الازمان لن تنسى ابدا الشهداء الابرار الذين قدموا نفوسهم الطاهرة فداء لحمايه تراب الوطن والحفاظ على مقدراته ولهم يعود الفضل الكبير ان تنعم مصرنا الغاليه بالامن والامان والاستقرار ومواصله طريق التنميه والتقدم والبناء، فى ظل قيادتها الرشيده الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وثمن محافظ الدقهلية الجهود المتواصله للقوات المسلحة المصريه وجيش مصر العظيم والشرطه المصرية العريقه فى حمايه الوطن وتوفير الامن والامان للمواطنين فى ربوع مصرنا العظيمه.
جنازة شعبية لشهيد الواجب الوطني بسيناء في مسقط رأسه بالدقهلية (صور)
جنازة شعبية لشهيد الواجب الوطني بسيناء في مسقط رأسه بالدقهلية (صور)
جنازة شعبية لشهيد الواجب الوطني بسيناء في مسقط رأسه بالدقهلية (صور)
جنازة شعبية لشهيد الواجب الوطني بسيناء في مسقط رأسه بالدقهلية (صور)
جنازة شعبية لشهيد الواجب الوطني بسيناء في مسقط رأسه بالدقهلية (صور)
جنازة شعبية لشهيد الواجب الوطني بسيناء في مسقط رأسه بالدقهلية (صور)
جنازة شعبية لشهيد الواجب الوطني بسيناء في مسقط رأسه بالدقهلية (صور)
جنازة شعبية لشهيد الواجب الوطني بسيناء في مسقط رأسه بالدقهلية (صور)

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