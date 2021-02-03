"هيوفر لينا فلوس".. وزيرة الصحة تعلن دعم أنشطة "الرياضة" (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك انخفاضا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر، لافتة إلى أن السعة السريرة كبيرة جدًا في التنفس الصناعي والرعاية المركزة، وهناك 30% إشغال لأجهزة التنفس الصناعي بمستشفيات العزل فقط.





وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لتكريم قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بعد نجاح مونديال اليد، اليوم الأربعاء، أن هناك متابعة من قبل الأطقم الطبية لحالات كورونا بالعزل المنزلي، مع تقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين، مؤكدة أن مصر كبيرة وقوية بشبابها وبناسها.



