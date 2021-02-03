"هيوفر لينا فلوس".. وزيرة الصحة تعلن دعم أنشطة "الرياضة" (فيديو)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك انخفاضا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر، لافتة إلى أن السعة السريرة كبيرة جدًا في التنفس الصناعي والرعاية المركزة، وهناك 30% إشغال لأجهزة التنفس الصناعي بمستشفيات العزل فقط.

وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لتكريم قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بعد نجاح مونديال اليد، اليوم الأربعاء، أن هناك متابعة من قبل الأطقم الطبية لحالات كورونا بالعزل المنزلي، مع تقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين، مؤكدة أن مصر كبيرة وقوية بشبابها وبناسها.

وأكدت وزيرة الصحة، أن وزارة الصحة مهمتها الحفاظ على صحة الناس، وجزء من ذلك الرياضة، مشددة على دعم وزارة الصحة لأي نشاط رياضي تقوم به وزارة الشباب والرياضة يتم بداية من الأطفال وحتى الشباب، معقبة: "ده هيوفر لينا فلوس علاج نستخدمها في حاجات تانية"، منوهة بأن نجاح بطولة كرة اليد أكد أن الحكومة المصرية كبيرة وقوية جدًا.

أخبار تهمك

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ يوم

باتريس كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": "أتمنى فوز الأهلي على الدحيل..ولما لا أعود لقيادة الفريق مرة أخرى"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 16 ساعة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ 38 دقيقة

تعيين طاقم تحكيم مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يعيد أحداد لمركز الجناح

منذ ساعة و 16 دقيقة

ميدو: تصريحات جنش عن الشناوي بسبب خلافاته مع أبوجبل

منذ حوالي 8 ساعات

انتهاء موسم نجم ليفربول بسبب الإصابة

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 8 ساعات

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ يوم

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرتدي الزي البديل أمام الدحيل

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

02:32 م

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

08:26 ص

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

10:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع