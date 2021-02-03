"النيويورك تايمز" تطلق حملة لتعريف أطفال العالم بمصر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أطلقت صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية، عدة اختبارات معروضة بطريقة مشوقة للأطفال حول العالم بعنوان "ماذا تعرف عن مصر"، وذلك عبر موقعها الالكتروني.

وتهدف الحملة التعريف بمصر وتاريخها وثقافتها وحضارتها العريقة وموقعها الجغرافي ومدنها الجميلة وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة وثقافة وعادات وتقاليد شعبها البشوش.

وتصحب هذه الاختبارات الأطفال في رحلة تثقيفية داخل مصر عن طريق طرح عدد من الأسئلة وتلقي الإجابات المصحوبة بصور ومعلومات تشرح المدينة التي تم اختيارها وما بها من معالم سياحية وأثرية وطبيعية بالاضافة إلى أماكن الترفيه بها.

وأشار ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن إطلاق صحيفة النيويورك تايمز لهذا الاختبار عبر موقعها الالكتروني يعد دعاية لمصر، كما أنه سيساهم في الترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية من خلال خلق الشغف لدي الاطفال والكبار لزيارة هذه الأماكن والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وعلى شعب مصر.

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