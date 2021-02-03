"النيويورك تايمز" تطلق حملة لتعريف أطفال العالم بمصر

أطلقت صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية، عدة اختبارات معروضة بطريقة مشوقة للأطفال حول العالم بعنوان "ماذا تعرف عن مصر"، وذلك عبر موقعها الالكتروني.





وتهدف الحملة التعريف بمصر وتاريخها وثقافتها وحضارتها العريقة وموقعها الجغرافي ومدنها الجميلة وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة وثقافة وعادات وتقاليد شعبها البشوش.





وتصحب هذه الاختبارات الأطفال في رحلة تثقيفية داخل مصر عن طريق طرح عدد من الأسئلة وتلقي الإجابات المصحوبة بصور ومعلومات تشرح المدينة التي تم اختيارها وما بها من معالم سياحية وأثرية وطبيعية بالاضافة إلى أماكن الترفيه بها.



