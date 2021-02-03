وزيرة الصحة: تسلم كميات كبيرة من لقاح كورونا خلال أيام (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل الأساسية بلقاح كورونا، وتم البدء في تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والمستشفيات الجامعية، والأسبوع المقبل سيتم البدء في التطعيم بباقي مستشفيات العزل التابعة للوزارة.





وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لتكريم قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بعد نجاح مونديال اليد، اليوم الأربعاء، أننا سنتلقى خلال الشهر الجاري جرعات من لقاح كورونا تغطي تطعيم جميع الأطقم الطبية حتى العاملين بالقطاع الخاصة، يليها البدء في تطعيم المواطنين.



