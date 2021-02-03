باتشيكو يعيد أحداد لمركز الجناح

قرر المدرب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك، إشراك المحترف المغربي حميد أحداد، فى مركز الجناح خلال الفترة المقبلة.





وجاء قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة باتشيكو في الوقت الحالي، خاصة بعد التعاقد مع الثنائي الهجومي مروان حمدي وسيف الدين الجزيري.





واصر باتشيكو على بقاء حميد أحداد مع الفريق، وعدم رحيله فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، رغم تلقيه أكثر من عرض مغربي.





وقام أحداد بوعد المدرب البرتغالى، بتقديم مستويات مميزة خلال الفترة القادمة، سواء محليًا أو على المستوى الأفريقي.



