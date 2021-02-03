مصرع طالبة سقطت من الطابق الرابع بمنزلها ببنها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
لقت طالبة بكلية الصيدلة مصرعها، سقطت من شرفة منزلها بقرية بتمدة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أثناء نشرها الغسيل، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الجامعة ببنها، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، لمعرفة أسباب الوفاة والتصريح بالدفن.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد سمير، مأمور مركز شرطة بنها، بمصرع طالبة بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة، بعد سقوطها من الطابق الرابع.

وانتقل العقيد عمرو الجزار، مفتش مباحث شمال بنها، وتبين من التحريات أن الفتاة تدعي "آلاء.أ.ع.ح"، 19 عاما، طالبة بكلية الصيدلة، وتبين أن الفتاة سقطت من شرفة منزلها بالدور الرابع بقرية بتمدة التابعة لمركز بنها، أثناء نشرها الغسيل، ولا توجد شبة جنائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فأصدرت قرارها السابق.

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