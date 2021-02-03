اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والدحيل في افتتاح كأس العالم للأندية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
يقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والدحيل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة داخل مقر إقامة البعثة.


ويعقد الاجتماع الفني عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وتطبيقا لقواعد بقاء أفراد البعثة داخل الكبسولة الطبية وعدم خروجهم إلا لخوض المران اليومي فقط.


يشهد الاجتماع الفني التأكيد على التعليمات التنسيقية الخاصة بالمباراة، والزي الرسمي للفريقين، بالإضافة إلى موعد الوصول إلى ملعب المباراة، بجانب التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.


ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة فريق الدحيل بعد غد الخميس في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة.


يذكر أن الاهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

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