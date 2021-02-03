موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
حقق فر يق مانشستر يونايتد الفوز على حساب ساوثهامبتون، بنتيجة تسعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وسوف يلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره إيفرتون، يوم السبت 6 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج.


وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد وإيفرتون في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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