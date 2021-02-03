أمطار رعدية تصل للسيول .. الأرصاد تُحذر من عدم استقرار الطقس (فيديو)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد اعتدال في الأحوال الجوية منذ أسبوع، وطقس دافئ تمامًا نهارًا، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام بنحو 5-6 درجات، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 26 درجة.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن اليوم نهاية الموجة الحارة، واعتبارًا من الغد سنشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بحوالي من 5-6 درجات لتعود لمعدلاتها الطبيعية وتسجل 20-21 درجة مئوية، مناشدة المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من اليوم سنشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتى الجمعة المقبلة، تبدأ اليوم على غرب البلاد بأمطار متوسطة لغزيرة ورعدية على مطروح والسلوم تمتد للإسكندرية، على أن تمتد مساء اليوم متوسطة لغزيرة ورعدية تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، على أن تشمل حالة عدم الاستقرار معظم أنحاء الجمهورية أمطار غزيرة لمتوسطة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع وجود فرص لتكون سيول بسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر غدًا الخميس.

ونوهت، بأنه اعتبارًا من الغد هناك نشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يزيد احساسنا بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة أكثر، مناشدة المواطنين بتجنب السفر على الطرق غدًا وبعد غد وخاصة الطرق المؤدية لسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر لوجود أمطار غزيرة بها.

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