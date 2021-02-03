تعيين طاقم تحكيم مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
محمد الصو
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري، في المباراة المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف دولة قطر، بطولة مونديال كأس العالم للأندية في الفترة من 4 وحتى 11 فبراير الجاري.

ويستهل النادي الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة الدحيل القطري، في تمام السابعة والنصف من مساء غدِ الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وأسند الفيفا، مباراة الأهلي والدحيل للحكم "ماريو إسكوبار"، ويعاونه الحكم نيكولاس أندرسون، وعبد القادر زيتوني، وهيوميرتو بانجوج، وحكم تقنية الفيديو، درو فيشر، وكيفن بلوم.

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