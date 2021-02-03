تفوق أرباح فرع بنك قطر الوطني في مصر علي تركيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

 

 قال على الشريف العمادي رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني،  إن البنك استطاع أن يحقق ارباحا قويا من فروعه العاملة في السوق المصري والتركي معا في عام 2020.

 

وتابع على الشريف خلال تصريحات صحفية، "إن بنك قطر الوطني بلغت أرباحةه ومن السوق المصري نحو 444 مليون دولار،  بينما حقق ارباح من السوق التركي 400 مليون دولار.

 

 

وأضاف، أن ارباح الفرعين معا يمثل نحو 26% من إجمالي ارباح بنك قطر الوطني الأهلى.

 

ويستحوذ بنك قطر الوطني على نسبة49 % من فرع مصر الذي يعد من ضمن البنوك المدرجة بالبورصة براسمال مصدر ومدفوع 10 مليار جنيه.

 

 

وكان بنك قطر الوطني الأهلى مصر اعلن انخفاض ارباحه المجمعة التى حققها في عام 2020  بنسبة 12% علي اساس سنوي  لتصل إلى  7.4 مليار جنيه.


ويناقش البنك في 18 فبراير القادم  التصديق على القوائم المالية عن العام الماضي، بالاضافة إلى مقترح توزيع ارباح على المساهمين عن العام المالي الماضي والتى من المتوقع تأجيلها بسبب قرار المركزي المصري بألزام البنوك لتأجيل صرف ارباح للمساهمين لتدعيم السيولة بالبنوك حتي انتهاء التداعيات السلبية لأزمة كورونا.

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