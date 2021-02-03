وزير الخارجية الأردني: حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية هو الطريقة الوحيدة للاستقرار

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية هو الطريقة الوحيدة للتوصل إلى الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إنه يجب بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "ناقشت مع وزير الخارجية الأردني سبل التعاون في حل الأزمة السورية".