غوميز على رأس قائمة إشبيلية الأوروبية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
ضمت قائمة إشبيلية التي قدمها للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" كلاً من لاعب الوسط الأرجنتيني أليخاندرو "بابو" غوميز، الذي انضم إلى الفريق الإسباني قادماً من أتالانتا الإيطالي خلال موسم الانتقالات الشتوية والذي سيرتدي القميص رقم '42'، ولاعب الوسط أليكس فيدال، بينما خلت القائمة من فرانكو 'مودو' فاسكيز، وذلك قبل استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا.



وأعلن إشبيلية الأربعاء، عن هذه القائمة التي شهدت، مقارنة بالقائمة السابقة، خروج المهاجم أسامة إدريسي، المعار لأياكس أمستردام، وكارلوس فرنانديز، الذي انتقل إلى صفوف ريال سوسييداد، فضلاً عن خروج الأرجنتيني فاسكيز.



وأضاف إشبيلية أنه سيقدم القائمة الثانية قبل كل مباراة وستكون قابلة للتعديل.

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