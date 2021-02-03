مدير تعليم الإسكندرية يشدد على ضرورة تفعيل مشروع رأس المال بمدرسة محمد علي الزخرافية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
قام الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بتفقد مدرسة محمد على الزخرفية بإدارة وسط التعليمية، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكان في استقبال علا سليمان مدير عام إدارة وسط التعليمية ومنير حلمي وكيل إدارة وسط التعليمية.

وتفقد الدكتور محمد سعد الأقسام والتخصصات بالمدرسة ومنها القسم المعمارية قسم البناء والفرم الخرساني والنجارة المعمارية وقسم البياض وأعمال التشطيبات وقسم هندسة الأعمال الصحية والأقسام الزخرفية قسم زخرفة وإعلان وقسم الطباعة البارزة وأوفست والأقسام المعدنية قسم الأثاث المعدني وقسم معادن زخرفية وقسم حديد مشغول ولحام والأقسام الخشبية قسم الحفر على الخشب وقسم نجارة الأثاث والأقسام النسيجية قسم الملابس الجاهزة وطباعة وتجهيز المنسوجات، والجدير بالذكر أيضا مدرسة محمد على الزخرفية تعمل بالطاقة الشمسية.

وشدد سعد على ضرورة تفعيل مشروع رأس المال في جميع الأقسام، موضحًا أن مشروع رأس المال مطلوب تطويره لأنه يدرب الطلاب والمعلمين على العملية الإنتاجية، ويستغل الطاقات الإنتاجية المتواجدة بالمدارس، والتي لا تستخدم طول الوقت في التعليم والتدريب.

كما أشار سعد إلى ضرورة إقامة معرض دائم لمنتجات التعليم الفني، ووجه سعد بضرورة توفير مكان دائم داخل مدرسة محمد على الزخرفية لإقامة معرض دائم لعرض جميع منتجات طلاب التعليم الفني بالمدرسة.

وأكد على اهتمام الوزارة بمنتجات الطلاب، والعمل على إثقال المواهب المختلفة من أجل النهوض بها بما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال من خلال مشروع رأس المال الدائم.


شدد على تبنى الدولة وتشجيعها للمشروعات الصغيرة، وتبنى أفكار الطلاب، والعمل على تطوير التعليم الفني لما له من دور فعال في توفير الأيدي العاملة المهرة التي يتطلبها سوق العمل، وباعتبار التعليم الفني قاطرة التنمية من أجل تحقيق أهداف التقدم ورفعة وطننا الغالي مصر.
مدير تعليم الإسكندرية يشدد على ضرورة تفعيل مشروع رأس المال بمدرسة محمد علي الزخرافية
مدير تعليم الإسكندرية يشدد على ضرورة تفعيل مشروع رأس المال بمدرسة محمد علي الزخرافية
مدير تعليم الإسكندرية يشدد على ضرورة تفعيل مشروع رأس المال بمدرسة محمد علي الزخرافية
مدير تعليم الإسكندرية يشدد على ضرورة تفعيل مشروع رأس المال بمدرسة محمد علي الزخرافية
مدير تعليم الإسكندرية يشدد على ضرورة تفعيل مشروع رأس المال بمدرسة محمد علي الزخرافية
مدير تعليم الإسكندرية يشدد على ضرورة تفعيل مشروع رأس المال بمدرسة محمد علي الزخرافية
مدير تعليم الإسكندرية يشدد على ضرورة تفعيل مشروع رأس المال بمدرسة محمد علي الزخرافية
مدير تعليم الإسكندرية يشدد على ضرورة تفعيل مشروع رأس المال بمدرسة محمد علي الزخرافية
مدير تعليم الإسكندرية يشدد على ضرورة تفعيل مشروع رأس المال بمدرسة محمد علي الزخرافية
مدير تعليم الإسكندرية يشدد على ضرورة تفعيل مشروع رأس المال بمدرسة محمد علي الزخرافية

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