وكيل صحة الشرقية يستجيب لاستغاثة "مريضة أبوكبير" (صور)

في لفتة إنسانية كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير عام الطب العلاجي، بسرعة نقل سيدة مريضة من منزلها إلي مستشفي الزقازيق العام، فور تلقي إستغاثة من إبنتها من عدم قدرتها علي علاج والدتها، والتي تعاني من أنيميا حادة، وسمنة زائدة نظرًا لزيادة كبيرة في الوزن وكبر حجم البطن بشكل مفاجيء، مما يعيق حركتها ونقلها.





وقام مدير العلاجي بالتنسيق مع إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وفرع هيئة الإسعاف بالشرقية، بنقل المريضة من منزلها إلي مستشفي الزقازيق العام، ووجه وكيل الوزارة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمريضة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لها، والعروض الطبية علي الأساتذة المتخصصين، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي المريضة، في تخصصات "الباطنة، والقلب، والجراحة، والعناية بمستشفي الزقازيق العام، والصدر بمستشفي الأمراض الصدرية"، وتم عمل التحاليل والأشعات اللازمة لها، والحالة الآن بوضع جيد ومستقر وتتلقي العلاج اللازم بقسم الباطنة بمستشفي الزقازيق العام، تحت إشراف مباشر لمدير المستشفي.



