بعد قليل.. اولي جلسات محاكمة قاتل الصحفية ميادة أشرف

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
تنظر بعد قليل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة المتهم زكريا السيد حسين، الصادر ضده حكم بالمؤبد غيابيا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "مقتل الصحفية ميادة أشرف".

يذكر أن محكمة الجنايات قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والبراءة للمتهمين في 11 فبراير من عام 2018.

وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

واعترف 25 متهما- فى تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.

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