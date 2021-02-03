كريم الحسيني يستعيد ذكرياته مع سميحة أيوب وبيومي فؤاد ويُعلق:"صورة عمرها 17 سنة"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


استعاد الفنان كريم الحسيني ذكريات عمله مع الفنانة سميحة أيوب والفنان بيومي فؤاد في أول ورشة تمثيل له بمركز الإبداع الفني، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر كريم الحسيني صورة له، وعلق عليها قائلًا:"صورة عمرها حوالي 17 سنة، من أول ورشة تمثيل بمركز الإبداع الفني تحت قيادة استاذنا خالد جلال".

وأضاف كريم الحسيني: "وفي حضور العظيمة سميحة أيوب وطبعا كان معانا بيومي فؤاد الطموح اللي صبر وكمل وإيمان لطفي ووسيم والعبد الله والمخرج المسرحي محمد الصغير، الصورة دي بصراحة مصدر طاقة إيجابية بالنسبالي وأمل في بكرة".

وفي سياق آخر، يشارك الفنان كريم الحسيني في مسلسل "كواليس"، وهو بطولة هيدي كرم، نورهان شعيب، سلمى فرغل، ياسمين رحمي، أحمد رأفت، وهو من تأليف رأفت رضا، وإشراف عام رامي رزق الله، وإنتاج شركو "أراسكو" لأمير وحيد شوقي، وتحت قيادة المخرج محب وديع.

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