عاجل.. السيسي يستقبل سعد الحريري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل سعد الحريري، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية.

وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، حرص مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول وإخراجها من الحالة التي تعاني منها حاليًا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وشدد الرئيس على موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان، مؤكدًا استعداد مصر تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان.

وأكد الحريري اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربطها مع مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر لبنان سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الرئيس السيسي

أخبار تهمك

محمد عادل: عرض الزمالك ورغبة الجزيري حسمت الصفقة وضم ربيعة في الصيف غير وارد

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف سر سقوط الزمالك أمام غزل المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب غزل المحلة يكشف تفاصيل إصابة مدافع الفريق الخطيرة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 13 ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو: تصريحات جنش عن الشناوي بسبب خلافاته مع أبوجبل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

منذ حوالي 3 ساعات

تسريب جديد.. بنود مثيرة في عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ يوم

"سجن وحريق وخسارة بالملايين".. ماذا حدث في عقار فيصل المُشتعل ٣ أيام؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ يوم

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ حوالي 5 ساعات

انتهاء موسم نجم ليفربول بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

تفاصيل لقاء السيسي برئيس الوزراء اللبناني‎ على هامش القمة العربية الأوروبية

شيخ الأزهر يزور مصابي حادث الدرب الأحمر بمستشفى الحسين الجامعي

الرئيس السيسي يؤكد اعتزازه بعمق العلاقات مع لبنان

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء اليابان

السيسي: التكاتف وتوحيد المواقف السبيل الفعال لدرء المخاطر الخارجية

عاجل.. السيسي يبعث برقية تهنئة لأمير الكويت الجديد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

10:17 ص

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

08:26 ص

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

11:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع