عاجل.. السيسي يستقبل سعد الحريري

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل سعد الحريري، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية.





وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، حرص مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول وإخراجها من الحالة التي تعاني منها حاليًا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.





وشدد الرئيس على موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان، مؤكدًا استعداد مصر تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان.



