محمد عادل: عرض الزمالك ورغبة الجزيري حسمت الصفقة وضم ربيعة في الصيف غير وارد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
محمد جمال
أكد محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن سيف الدين الجزيري كان لديه أكثر من عرض خلال الانتقالات الشتوية من نادي القادسية الكويتي والكويت الكويتي وبيراميدز، وكان هناك طلبات محددة للمقاولون من خلال إعارة اللاعب أو بيعه، وتقدم الزمالك بأعلى سعر وعلى الفور تم فتح المفاوضات مع اللاعب من خلال النادي ورغبته حسمت الانتقال للقلعة البيضاء والذي كان على سبيل الإعارة بنية البيع.

وأضاف أن الزمالك سدد قيمة انتقال اللاعب على سبيل الإعارة، وتم الإتفاق على قيمة البيع أيضًا، ويتم تفعيل هذا البند لاحقًا، مؤكدًا أن من أهم قواعد لعبة كرة القدم امتلاك عناصر مميزة يمكن بيعها لاستكمال نفقات الفريق، وما يتحصل عليه كل نادي من الشركة الراعية ١٠ مليون جنية فقط، بينما النفقات تصل إلى ٨٠مليون جنية، وبيع أحد اللاعب المميزين جزء من الاستثمار الرياضي.

وأشار أن الجزيري عندما تعاقد معه المقاولون العرب كان يتابعه من قبل وقدمه من خلال الدوري المصري وأظهره وهو لاعب مميز ويستحق، وبعد رحيله للزمالك، المقاولون قادر على تعويض غيابه لأنه كان لاعب مؤثر ويمتلك المقاولون البدائل.

وعن أسباب فشل انتقال رامي ربيعة لاعب الأهلي للمقاولون العرب على سبيل الإعارة قال: "التفاوض للأسف بدأ متأخراً سواء من جانب المقاولون العرب أو الأهلي نتيجة تواجد الخطيب رئيس النادي في قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، ورغم موافقة جميع الأطراف إلا أن الوقت لم يحالف المقاولون وتم غلق باب القيد قبل تسجيل ربيعة وتم تسجيل فقط جزء من البيانات ولم يستطيع استكمالها نظرًا لضيق الوقت.

واختتم حديثه أن لم يمكن تحديد إذا كان من الممكن التعاقد مع ربيعة على سبيل الإعارة الموسم المقبل من عدمه، ولكل حدث حديث وكان الإتفاق على الإعارة خلال الانتقالات الشتوية فقط والذي تمنى إتمامه.

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