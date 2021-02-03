محمد عز وهاجر الشرنوبي ينضمون لقائمة أبطال فيلم "آل هارون"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


تعاقد الفنان محمد عز والفنانة هاجر الشرنوبي على المشاركة في فيلم "آل هارون"، المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، وهو من إخراج معتز حسام.

فيلم "آل هارون" من إنتاج حسني محمود، وشركته مومنت برودكشن للإنتاج الفني، ومن تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج معتز حسام، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير.

وفي سياق آخر، يشارك الفنان محمد عز في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ورد"، وهو بطولة حنان مطاوع، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، عايدة رياض، تيام مصطفى قمر، نضال الشافعي، ومن تأليف فتحي الجندي، ومن إخراج شادي أبو شادي.

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