رسميا.. لاعب النصر ينتقل للجونة لأربعة مواسم ونصف





وإنضم إسلام تامر لتدريبات الجونة استعداداً للمشاركة في المباريات الرسمية، خلال المرحلة المقبلة مع الفريق الساحلي.

أنضم إسلام تامر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة بقيادة رضا شحاته المدير الفني للفريق ، قادما من نادي النصر لمدة أربع مواسم ونصف بعد التنازل عن مستحقاته المتبقية في عقده .حيث لفت اللاعب الأنظار، لصغر سنه، - مواليد 99- وأبدى رضا شحاته، مدرب الجونة إعجابة بقدارت اللاعب الفنية والبدنية، حيث قدّم أداء متميز مع فريقه السابق نادي النصر بالدرجة الثانية.