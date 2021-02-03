رسميا.. لاعب النصر ينتقل للجونة لأربعة مواسم ونصف

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
أميره هاشم

أنضم إسلام تامر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة بقيادة رضا شحاته المدير الفني للفريق ، قادما من نادي النصر لمدة أربع مواسم ونصف بعد التنازل عن مستحقاته المتبقية في عقده .

حيث لفت اللاعب الأنظار، لصغر سنه، - مواليد 99- وأبدى رضا شحاته، مدرب الجونة إعجابة بقدارت اللاعب الفنية والبدنية، حيث قدّم أداء متميز مع فريقه السابق نادي النصر بالدرجة الثانية.

وإنضم إسلام تامر لتدريبات الجونة استعداداً للمشاركة في المباريات الرسمية، خلال المرحلة المقبلة مع الفريق الساحلي.

أخبار تهمك

مدرب غزل المحلة يكشف تفاصيل إصابة مدافع الفريق الخطيرة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

محمد عادل: عرض الزمالك ورغبة الجزيري حسمت الصفقة وضم ربيعة في الصيف غير وارد

منذ نصف ساعة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 14 ساعة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ يوم

نجم الأهلي السابق يكشف سر سقوط الزمالك أمام غزل المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ حوالي 5 ساعات

"سجن وحريق وخسارة بالملايين".. ماذا حدث في عقار فيصل المُشتعل ٣ أيام؟

منذ حوالي 6 ساعات

تسريب جديد.. بنود مثيرة في عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو: تصريحات جنش عن الشناوي بسبب خلافاته مع أبوجبل

منذ حوالي 6 ساعات

انتهاء موسم نجم ليفربول بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ يوم

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

10:17 ص

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

08:26 ص

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

11:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع