نتفليكس تطلق إعلان المسلسل المرتقب "TRIBES OF EUROPA"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر


المسلسل الألماني الأصلي من نتفليكس TRIBES OF EUROPA يبدأ عرضه على نتفليكس حصرياً حول العالم يوم ١٩ فبراير. صاحب الرؤية الفنية للمسلسل هو Philip Koch ، والمسلسل هو تحية لنوع الخيال العلمي. ويستعرض عالماً مثيراً يعود ليقف على قدميه، وفي النهاية، تظهر بارقة أمل جديدة للقارة.




المسلسل بطولة Emilio Sakraya, Henriette Confurius, David Ali Rashed, Oliver Masucci, Robert Finster و Ana Ularu. قام بإنتاج هذه المغامرة الخيالية المبهرة بصرياً من الخيال العلمي كل من Quirin Berg و Max Wiedemann منتجا مسلسل Dark الشهير، إلى جانب Maximilian Vetter من شركة W&B Television. 


في مسلسل TRIBES OF EUROPA، تبدأ مغامرة ثلاثة أشقاء في أوروبا المستقبلية التي مرت بكارثة غامضة. وفي ديسمبر من عام ٢٠٢٩، تخرج التكنولوجيا عن السيطرة دون مقدمات. وفجأة! تنطفئ الأضواء ويحل الظلام كما كان في العصور الوسطى. ويظهر Moses، كمنقذ وحيد، (يقوم بدوره Oliver Masucci). وبعد مرور ٤٥ عاماً، تنقسم أوروبا إلى عدة دويلات صغيرة ويعيش الناس في قبائل متفرقة. ويصبح الوضع "الآن القبائل تحكم قارة أوروبا" كما تقول Lord Varvara من قبيلة The Crows، التي تقوم بدورها Melika Foroutan.


في قلب الأحداث، هناك ثلاثة إخوة هم؛ Liv, Kiano، و Elja من قبيلة Origines المسالمة، يتفرق الثلاثة خلال الهجوم. Liv، والمعروفة باسم Henriette Confurius تقول: "كنا نظن أننا نستطيع الحياة في سلام للأبد، ولكننا كنا مخطئين. أسرتي في مكان ما في الخارج. سأفعل أي شيء كي أستعيدها مرةً أخرى". كل على حدة، يجتمع الإخوة مرةً أخرى بعد صراع وعراك من أجل البقاء وبفضل عزيمة لا تتراجع للقاء أسرتهم مرةً أخرى. ويصبح شعارهم "مهما يكن، سنظل دائماً سوياً!" كما يقول (Kiano، يقوم بالدور Emilio Sakraya). 


٣ إخوة.. ٣ وجهات.. يجمعهم الأمل المشترك بقضاء حياتهم معاً في حرية.. "هناك تهديد كبير قادم إلى Europa. يجب أن نوقفه!" كما يقول Elja، (يقوم بالدور Ali Rashed). إنهم ينتصرون على مخاوفهم، وشجعان، وفي النهاية يجب أن يتقبلوا أن "في بعض الأحيان، يجب القيام بأمر شديد التهور لنعيد التاريخ إلى مساره الصحيح". كما يقول David Voss من the Crimson Republic، (يقوم بالدور Robert Finster).

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