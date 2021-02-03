سهرة فنية منوعة مع محمد أنور وكريم عفيفي وإيمان السيد وعمر كمال في برنامج "ليلة الخميس"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
وسط أجواء من البهجة والمتعة تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر مساء "الخميس" أحدث حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز.

يُستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الإسبوع نُخبة متنوعة من نجوم الكوميديا محمد أنور، وكريم عفيفي، وإيمان السيد والمطرب الشعبي عمر كمال، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.

يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة الحادية عشر مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 4 فبراير2021.

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