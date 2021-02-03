"ربنا يخليك ليا و أفضل مجنناك".. بكلمات مليئة بالحب سارة الشامي تُهنئ والدها بعيد ميلاده

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرصت الفنانة سارة الشامي على تهنئة والدها بمناسبة عيد ميلاده بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة لها برفقة والدها، ظهرت فيها وهي تقبله، وعلقت عليها قائلة :"عيد ميلاد سعيد لحبي الوحيد، ربنا يخليك ليا و أفضل مجنناك بس علي قلبك زي العسل ، بحبك".

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة سارة الشامي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ورد"، وهو بطولة
حنان مطاوع، أحمد صيام، فتوح أحمد، نضال الشافعي، تيام قمر، وهو من تأليف فتحي الجندي، إخراج شادي أبو شادي.

والجدير بالذكر أن سارة الشامي تنتظر حاليًا عرض فيلم "موسى"، وهو بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبد الله، أسماء أبو اليزيد، إنتاج شركة سينرجي، تأليف و إخراج بيتر ميمي.

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