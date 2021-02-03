رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يهنئ المستشار الدكتور حنفى جبالى

المستشار الدكتور حنفي جبالي : مجلس النواب يدعم خطوات الهيئة العامة *للاستعلامات لتصحيح صورة مصر أمام الإدعاءات الكاذبة للجماعات الإرهابية.





المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: ندعم المهمة المقدسة للصحافة والصحفيين

ضياء رشوان :الهيئة العامة للاستعلامات حريصة على المهنية وحرية الصحافة





استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب -صباح اليوم- السيد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، بحضور وكيلى المجلس ، السيد المستشار أحمد سعد الدين ، السيد النائب محمد أبو العينين ، رافق السيد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المستشار احمد الاحول المستشار القانوني للهيئة، كما حضر اللقاء السيد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.









ورافق السيد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السيد المستشار احمد الاحول المستشار القانوني للهيئة.





في مستهل اللقاء قدم السيد ضياء رشوان التهنئة للسيد المستشار الدكتور حنفى جبالى لتوليه رئاسة مجلس النواب ، مؤكداً أن المستشار جبالى قامة قانونية ودستورية يضيف ويثرى الحياة النيابية في مصر، متمنياً لسيادته التوفيق والسداد لخدمة الوطن .





ومن جانبه أعرب السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن اعتزازه بهذه التهنئة ، مؤكداً دعم البرلمان لكل خطوات الهيئة العامة للاستعلامات لتصحيح صورة مصر أمام الإدعاءات الكاذبة التى تطلقها الجماعة الإرهابية للنيل من الوطن ، خاصة في مجال الحريات وحقوق الانسان ... كما أكد المستشار جبالى تقدير مجلس النواب واحترامه لحرية الصحافة والصحفيين ، قائلاً : "مجلس النواب يدعم المهمة المقدسة للصحافة والصحفيين"





وخلال اللقاء أكد ضياء رشوان حرص الهيئة على المهنية وحرية الصحافة ، مستعرضاً الدور الذي تقوم به الهيئة للرد على الإدعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول حقوق الإنسان في مصر، بصورة غير حقيقية ، وكونها جهاز الاعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة ...معرباً عن أمله في توطيد التعاون بين مجلس النواب والهيئة لما فيه الصالح العام للدولة المصرية.





ويشار إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات قامت بإصدار نسخ مترجمة من مضمون الدستور إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية واتاحتها للباحثين والجمهور الخارجي من خلال سفارات مصر بالخارج والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر والمراسلين الأجانب وزوار مصر من الوفود البرلمانية بصفة خاصة .