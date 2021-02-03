رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يهنئ المستشار الدكتور حنفى جبالى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
المستشار الدكتور حنفي جبالي : مجلس النواب يدعم خطوات الهيئة العامة *للاستعلامات لتصحيح صورة مصر أمام الإدعاءات الكاذبة للجماعات الإرهابية.

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: ندعم المهمة المقدسة للصحافة والصحفيين
 
ضياء رشوان :الهيئة العامة للاستعلامات حريصة على المهنية وحرية الصحافة

استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب -صباح اليوم- السيد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، بحضور وكيلى المجلس ، السيد المستشار أحمد سعد الدين ، السيد النائب محمد أبو العينين ،  رافق  السيد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المستشار احمد الاحول المستشار القانوني للهيئة، كما حضر اللقاء السيد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.


ورافق السيد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السيد المستشار احمد الاحول المستشار القانوني للهيئة. 

في مستهل اللقاء قدم السيد ضياء رشوان التهنئة للسيد المستشار الدكتور حنفى جبالى لتوليه رئاسة مجلس النواب ، مؤكداً أن المستشار جبالى قامة قانونية ودستورية يضيف ويثرى الحياة النيابية في مصر، متمنياً لسيادته التوفيق والسداد لخدمة الوطن .

ومن جانبه أعرب السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن اعتزازه بهذه التهنئة ، مؤكداً دعم البرلمان لكل خطوات الهيئة العامة للاستعلامات لتصحيح صورة مصر أمام الإدعاءات الكاذبة التى تطلقها الجماعة الإرهابية للنيل من الوطن ، خاصة في مجال الحريات وحقوق الانسان  ... كما أكد المستشار جبالى تقدير مجلس النواب واحترامه لحرية الصحافة والصحفيين ، قائلاً :  "مجلس النواب يدعم المهمة المقدسة للصحافة والصحفيين" 

وخلال اللقاء أكد ضياء رشوان حرص الهيئة على المهنية وحرية الصحافة ، مستعرضاً الدور الذي تقوم به الهيئة للرد على الإدعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول حقوق الإنسان في مصر، بصورة غير حقيقية ، وكونها جهاز الاعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة ...معرباً عن أمله في توطيد التعاون بين مجلس النواب والهيئة لما فيه الصالح العام للدولة المصرية. 

ويشار إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات قامت بإصدار نسخ مترجمة من مضمون الدستور إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية واتاحتها للباحثين والجمهور الخارجي من خلال سفارات مصر بالخارج والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر والمراسلين الأجانب وزوار مصر من الوفود البرلمانية بصفة خاصة .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب رئيس مجلس النواب خطوات الهيئة العامة المستشار جبالي الجماعات الإرهابية

أخبار تهمك

تسريب جديد.. بنود مثيرة في عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 6 ساعات

"سجن وحريق وخسارة بالملايين".. ماذا حدث في عقار فيصل المُشتعل ٣ أيام؟

منذ حوالي 6 ساعات

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 16 ساعة

محمد عادل: عرض الزمالك ورغبة الجزيري حسمت الصفقة وضم ربيعة في الصيف غير وارد

منذ نصف ساعة

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

انتهاء موسم نجم ليفربول بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مدرب غزل المحلة يكشف تفاصيل إصابة مدافع الفريق الخطيرة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

ميدو: تصريحات جنش عن الشناوي بسبب خلافاته مع أبوجبل

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف سر سقوط الزمالك أمام غزل المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ حوالي 5 ساعات

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ يوم

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

منذ حوالي 3 ساعات

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يهنئ رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد

أهم أخبار مصر اليوم الأحد 24/6/2018

المفتي يهنئ المستشار الدكتور حنفي جبالي بمنصبه الجديد رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا

السيسي يصدر قرارًا بتعيين المستشار حنفي علي جبالي رئيسًا للمحكمة الدستورية

أحمد موسى يهنئ حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس مجلس النواب الجديد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

10:17 ص

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

08:26 ص

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

11:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع