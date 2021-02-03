وزير الكهرباء من البرلمان: التعامل مع أعمدة الإنارة في المناطق الخطرة وإزالتها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة





أكد وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي وذلك أثناء إلقاء بيان وزارته عن مدى التزامها بتنفيذ برنامج الحكومة، التعامل مع كافة المخالفات، ومن بينها أعمدة الإنارة التى كانت تمر فى مناطق خطرة، وتم إزالتها بالكامل.

وأشار إلى أزمة عمود الكهرباء داخل حوائط أحد المنازل، مؤكدا أنه نوع من أنواع المخالفات، حيث أن العمود كان قائما، موضحا أنه تم بعد ذلك بناء البيت عليه، إلا أنه تم التعامل معه.


واستعرض وزير الكهرباء خطط الربط الكهربائي مع دول الجوار، ومن بينها خطة للربط مع ( ليبيا - السودان ) بقدرة 80 ميجا وات، قائلا: "نطمح ان نصل بالقدرة الي 300 ميجا وات وخلال من 15 الي 18 شهر وستزيد القدرة من 240 الي 300 ميجا وات".


وأكد الوزير نطمح كذلك للربط بشرق افريقيا، لتكون مصر بوابة الانتقال لصادرات إفريقيا من الكهرباء إلى أوروبا، وهناك دراسة لربط الكهرباء عبر الخط المصري السعودي، وسيتم فتح مظاريف التنفيذ خلال 6 شهور، لافتا إلي أن هناك دراسة للربط الثلاثى المصرى اليونانى القبرصى، وهناك أمر جدى فى هذا المجال، ونطمح أن يكون لدينا فائض من الطاقة المتجددة لتصديره لأوروبا.


وتابع وزير الكهرباء، مؤكدا ستعداد الوزارة لبذل كل الجهد لتحسين الخدمة وجودة الطاقة نحن مستعدين له مهما كانت التكلفة، لافتًا إلي أن هناك خطة بالفعل للتعامل مع تحسين وجودة الخدمة على مستوى الجمهورية.


وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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