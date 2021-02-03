مهرجان أفلام المرأة: جامعة أسوان شريكا أساسيا في الدورة الخامسة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
 

أكدت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن جامعة أسوان شريكا أساسيا في تنظيم الدورة الخامسة للمهرجان، بما تقدمه الجامعة من دعم ومساندة للمهرجان خاصة فيما يتعلق بورش التدريب الفنية التي تستهدف الشباب من أبناء محافظة أسوان.
وأشارت إدارة المهرجان إلى أن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، لا يدخر جهدا في دعم أي مشروعات تنموية تتعلق بالشباب، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه، لذلك لم يقتصر دور جامعة أسوان على الجانب التعليمي فقط، بل إمتد إلى رعاية الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية .
وقال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، إن التعاون بين المهرجان وجامعة أسوان، بدأ منذ الدورة الأولى عام 2017، لكنه شهد تطورا كبيرا في عهد الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة الحالي. 

وأوضح عبدالخالق، أن جزء من فعاليات الدورة الخامسة التي ستعقد في بداية فصل الصيف ستكون داخل أسوار جامعة أسوان، بعد أن أضاف رئيس الجامعة مقومات تجعل من الجامعة موقعا ثقافيا وفنيا بامتياز، خاصة دار العرض المجهزة على أعلى مستوى وكذلك المسرح المكشوف.

وقال الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، مدير المهرجان، إن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، لم يتأخر منذ توليه المسئولية عن تلبية احتياجات الشباب المشاركين في الورش الفنية، خاصة أن أغلبهم من طلاب الجامعة، مشددا على أن المهرجان يفخر بوجود شراكة مع جامعة أسوان التي تعتبر واحدة من أهم الجامعات المصرية .
وأشار أبوالعلا، إلى أن المهرجان يتطلع كل عام لتطوير أشكال التعاون مع جامعة أسوان، خاصة أنها تضم مواهب فنية واعدة، موضحا أن إدارات الجامعة المختلفة تحرص على تذليل أي عقبات تواجه المهرجان، وفي مقدمتها إداراتي العلاقات العامة والإعلام . 


يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يعقد بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية محافظة أسوان والمجلس القومي للمرأة ومؤسسة أكت، ويكرم في دورته الخامسة النجمة إلهام شاهين والنجمة دنيا سمير غانم .

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