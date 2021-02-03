بدء محاكمة "محمود عزت" في "أحداث مكتب الإرشاد"

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بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طرة، محاكمة القيادي الإخواني البارز محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"،



وبرز حضور محمود عزت مرتديًا كمامة، وزي الحبس الاحتياطي.





وكانت قد تلت النيابة العامة امر الإحالة في حق محمود عزت، وبرز فيها اتهامها له وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين بالاتفاق على تواجدهم أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في المقطم، وقتل أي متظاهر، مقابل مبالغ مالية ووعد بالعمرة، وساعدوهم بإمدادهم بالبنادق الآلية والخرطوش وذخائر والمفرقعات، وشملت الاتهامت الاشتراك في قتل والشروع في قتل عدد من المحني عليهم.



