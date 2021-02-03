تجديد حبس عصابة سرقة السيارات بحلوان

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عاطلين، سرقا سيارة ملاكي من صاحب محل ألبان بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهم الاجرامى.

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البداية عندما ورد بلاغ لمباحث قسم حلوان، من "عابد ف.ا.ع"، ٣٥ سنة، صاحب محل ألبان ومقيم دائرة القسم، مفاده بسرقة السيارة الخاصة به رقم (ع ر ن ٩٢١) ملاكي، موديل ١٩٩٠، حمراء اللون.

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وذلك أثناء تركها بشارع المراغي بجوار بنك مصر وتم تحرير محضر رقم ٢٦٥٥ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم حلوان.



‎و وبتفريغ كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلى ارتكاب الواقعة، وهم إمام محمد مصطفى محمد، ٢٩ سنة، بدون عمل ومقيم عرب راشد، والسابق ضبطه واتهامه في عدد (٨) قضايا سرقة وسائل نقل آخرهم القضية رقم ١٤٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ جنح حلوان سرقة وسائل نقل، وأحمد محمود محمد محمود، ٣٠ سنه، عاطل ومقيم المساكن الاقتصادية، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد (٣) قضايا آخرها القضية رقم ٦٩٧ لسنه ٢٠١٩ جنح مركز بلقاس حصر رقم ٤٥٤٠ لسنة ٢٠١٩، سرقة حكم حبس سنتين غيابي.

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وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.