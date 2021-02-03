المؤبد لـ موظف بالكهرباء بتهمة اختلاس 151 ألف جنيه في الشرقية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
سمر السيد



عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي ومحمد فتحي شوك وسكرتارية وائل عيد. موظف بالكهرباء بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بتهمة اختلاس 151 ألف جنيه من عهدته.

تعود أحداث القضية رقم ۱۳۱۳4 لسنة ۲۰۲۰ جنايات أول الزقازيق والمقيدة برقم ۲۳۰۸ لسنة ۲۰۲۰ كلي جنوب الزقازيق 2 والمقيدة برقم ۳۲۰ لسنة ۲۰۲۰ أموال عامة المنصورة حيث ثررت نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة إحالة " خ م ا خ " 43 سنة حرفي بهندسة كهرباء مدينة شربين "غيابيا" إلى محكمة الجنايات.

واتهمت النيابة المتهم بأنه في غضون شهر ديسمبر لعام ۲۰۱۹ بدائرة مركز أول الزقازيق بصفته موظف عام ومن مأمورى التحصيل " محصل بشركة القناة لتوزيع الكهرباء التابع قطاع وسط الشرقية" أختلس اموالا هي مبلغ مائة وواحد وخمسون ألفا وعشرون جنيه" قيمة إيصالات تحصيل الكهرباء من العملاء والمملوكة لجهة عمله والمسلمة اليه والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان بأن قام بتحصيلها من العملاء ولم يوردها لجهة عمله واختلسها لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأفاد "سامح. ح أ " ۳۹ عاما محاسب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء - منيا القمح أنه ترأس لجنة لجرد عهدة المتهم وعضوية الشاهدين الثاني والثالث وأسفر الجرد عن وجود عجز مالي في عهدته قیمته ۱۵۱۰۲۰ جنيها " مائة وواحد وخمسون الفأ وعشرون جنيها " وأن المتهم قام باستلام إيصالات تحصيل الكهرباء من العملاء والمملوكة لجهة عمله والمسلمة الية والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته بان قام بتحصيلها من العملاء ولم يوردها لجهة عمله قاصدأ من ذلك اختلاسها لنفسه.

عقدت المحكمة عدة جلسات وانتهت بإدانة المتهم وأصدرت ضده حكم "غيابي" بالمؤبد.

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