كشف ملابسات ما نشر عبر الفيس بوك بشأن   إطلاق النيران بقنا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تبادل إطلاق النيران بقنا.

إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن خبرًا تضمن تبادل إطلاق أعيرة نارية بقرية أبوحزام بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا وإنقطاع التيار الكهربائى عن القرية، وما تبين من عدم صحة ما تم تناوله فى هذا الصدد وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود نزاع على قطعة أرض زراعية بين (عائلتين مقيمين بقريتى أبوحزام  والشعانية) وقيام بعض الأفراد من العائلتين بإطلاق أعيرة نارية فـى الهواء دون حدوث ثمة إصابات أو إنقطاع للتيار الكهربائى بالقرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف أفراد العائلتين بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لضبط مُرتكبى الواقعة والأسلحة المُستخدمة، أسفرت عن ضبط (ثلاثة أشخاص أحدهما سبق إتهامه فـى قضية سلاح بدون ترخيص ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام تبديد ) وضبط بحوزتهم ( 3 بنادق آلية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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