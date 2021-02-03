رغم كورونا.. لقاءات "السيسي" تعيد التوازن لعلاقات مصر الخارجية



استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاءاته الخارجية خلال العام الجاري، باستقبال الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي، لاستعراض آخر التطورات المتعلقة بالمساعي والجهود الكويتية لتحقيق وحدة الصف العربي عبر التوصل إلى المصالحة.



واستقبل وزراء خارجية الرباعية الدولية "مجموعة ميونيخ"، المعنية بدعم مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث اطلع على مستجدات جهود مجموعة ميونخ الوزارية لإعادة تنشيط المسار التفاوضي للقضية الفلسطينية.



كما استقبل الرئيس، جان إيف لودريان، وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، لمتابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.



والتقى السيسي برئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، بقصر الاتحادية، في أول زيارة له لمصر، وتبادلا الرؤى، ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، رئيس تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، لمناقشة الأوضاع اللبنانية والأزمات الاقتصادية.



اللقاءات الخارجية تعيد التوازن لمصر



وساهمت اللقاءات الخارجية والمباحثات الهامة التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد للسياسة الخارجية المصرية مكانتها وتأثيرها على الصعيدين الإقليمي والدولي.



كما أعاد الرئيس السيسي، التوازن لشبكة علاقات مصر الدولية مع جميع القوى والمجموعات الدولية، مع أولوية واضحة للعلاقات مع العالم العربي والقارة الأفريقية.



إحصائية لزيارات السيسي خلال 6 سنوات



وكشف التحليل الإحصائي للزيارات الخارجية واللقاءات الدولية للرئيس السيسي، خلال العام السادس لتوليه الرئاسة، قيامه بنحو 115 زيارة خارجية شملت 46 دولة في أنحاء العالم على مدى 6 سنوات، كما عقد نحو 1000 اجتماع مع القادة والزعماء والمسئولين الزائرين لمصر خلال الفترة نفسها.





نجحت لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعادة التوازن لعلاقات مصر الخارجية، ومكانتها على كافة الأصعدة، فلا تزال النجاحات وسبل الدعم العالم مستمرة حتى عام 2021م، رغم أزمة تفشي فيروس كورونا.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية التي أعادت التوازن لمصر رغم جائحة كورونا.لقاءات السيسي في أوائل 2021