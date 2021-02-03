بعد حريق عقار الهرم.. تعلميات مشددة من محافظ الجيزة تجاه المنشآت الصناعية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أهمية الانتهاء من القرارات الصادرة بشأن المنشأت التي تمارس أنشطة صناعية أو تجارية خطرة سواء المرخص بمزاولتها أو المخالفة.

جاء ذلك خلال إجتماع عاجل عقده المحافظ برؤساء الأحياء والمراكز والمدن لبحث الإجراءات المتخذة حيال تلك المنشأت والوحدات، على أن يكون تنفيذ قرارات الغلق الصادرة بشأن أى منها أولوية ملحة غير قابلة للتأجيل فى حال عدم إستيفاءها للإجراءات القانونية.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على المنشأت الحاصلة على تراخيص بمزاولة أية أنشطة من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين والحرص على إلتزامها بإشتراطات الأمن والسلامة وتوفير مستلزمات الحماية المدنية لتفادى الحوادث والمتابعة الدائمة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن أولًا بأول، على أن يتم الإزالة الفورية للمبانى التى صدرت لها قرارات من قبل لجنة المنشأت الأيلة للسقوط حتى لا تشكل خطرًا على المواطنين.

وأمهل محافظ الجيزة أصحاب المخازن والمحال مدة قدرها 15 يومًا و"شهرًا للمصانع" المتواجدة بالمناطق الصناعية لإستيفاء لإشتراطات الحماية المدنية.

كما كرر المحافظ مناشدته لمواطنى المحافظة بسرعة الإبلاغ عن أية منشأت بمحيط سكنهم يمارس أصحابها أنشطة قد تمثل تهديدًا على أرواحهم أو ممتلكاتهم تفعيلًا لدورهم المجتمعى فى القضاء على تلك الظواهر.

ويذكر أنه نشب حريق في إخدى العقارات المجاور لسلم حي الهرم، استمر لمدة 4 أيام بسبب وجود مصنع كاوتش أسفل العقار.

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