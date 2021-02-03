وزيرة البيئة تتوجه لمحافظة البحر الأحمر فى جولة تفقدية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم إلى محافظة البحر الأحمر فى جولة تفقدية لعدد من المحميات الطبيعية ومقر الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالمحافظة، كما ستلتقى بالسيد اللواء عمرو حفنى محافظ البحر الأحمر لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة البيئةومحافظة البحر الأحمر.

يتضمن الإجتماع مناقشة خطة إدارة منظومة المخلفات الصلبة فى المحافظة، بالإضافة إلى مخلفات الصيد والصيد الجائر، كما سيتم مناقشة عمليات تطوير الشمندورات، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين وزارة البيئةومحافظة البحر الأحمر للحفاظ على منطقة صمداى لما تحويه من درافيل وشعاب مرجانية وكائنات بحرية.

وستقوم وزيرة البيئة خلال الزيارة بعقد إجتماع مع السيد مدير فرع البحر الأحمر والسادة مديرى المحميات الطبيعية، كما ستتلقى خلال جولتها بمسئولى جمعية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر "هيبكا"، وستعقد وزيرة البيئة إجتماع مع عدد من السادة نواب البرلمان بالمحافظة وعدد من الصيادين بالبحر الأحمر لاستماع إلى مشاكلهم للتوصل إلى حلول مناسبة.

أخبار تهمك

"سجن وحريق وخسارة بالملايين".. ماذا حدث في عقار فيصل المُشتعل ٣ أيام؟

منذ حوالي 4 ساعات

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 14 ساعة

انتهاء موسم نجم ليفربول بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ يوم

تسريب جديد.. بنود مثيرة في عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو: تصريحات جنش عن الشناوي بسبب خلافاته مع أبوجبل

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف سر سقوط الزمالك أمام غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 12 ساعة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 23 ساعة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 13 ساعة

تجهيز نجم الأهلي للمشاركة في مواجهة الدحيل القطري غدًا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي: إثيوبيا لديها عقدة تاريخية من مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

10:17 ص

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

08:26 ص

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

11:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع