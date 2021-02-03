وكيل صحة الشرقية يكشف لـ"الفجر" عن مخالفة تسببت في تشميع مستشفى خاص "صور"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، عن تشميع مستشفى خاص في مدينة مشتول السوق.



وأوضح مسعود لـ الفجر أن قرار غلق مستشفي خاص بمدينة مشتول السوق نفذ بسبب عملها بدون ترخيص، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المستشفي بكامل محتوياتها.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
وكيل صحة الشرقية يكشف لـ"الفجر" عن مخالفة تسببت في تشميع مستشفى خاص "صور"
وكيل صحة الشرقية يكشف لـ"الفجر" عن مخالفة تسببت في تشميع مستشفى خاص "صور"
وكيل صحة الشرقية يكشف لـ"الفجر" عن مخالفة تسببت في تشميع مستشفى خاص "صور"
وكيل صحة الشرقية يكشف لـ"الفجر" عن مخالفة تسببت في تشميع مستشفى خاص "صور"
وكيل صحة الشرقية يكشف لـ"الفجر" عن مخالفة تسببت في تشميع مستشفى خاص "صور"
وكيل صحة الشرقية يكشف لـ"الفجر" عن مخالفة تسببت في تشميع مستشفى خاص "صور"
وكيل صحة الشرقية يكشف لـ"الفجر" عن مخالفة تسببت في تشميع مستشفى خاص "صور"
وكيل صحة الشرقية يكشف لـ"الفجر" عن مخالفة تسببت في تشميع مستشفى خاص "صور"

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