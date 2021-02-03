ضبط ٤٧٧٠ مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ٤٧٧٠ مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(٢٠٠٩) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(١٤٧) مخالفة السير بدون تراخيص ٢٦) دراجات نارية مخالفة، ٣٤) مخالفة موقف عشوائى، و(٤١) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

نشرة مرور "الفجر": انتظام الحركة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.

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