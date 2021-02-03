الخطوط السعودية تسير 6 رحلات من مطار القاهرة قبل تنفيذ قرار التعليق



وطالبت الشركة ركابها ضرورة مراجعة حجوزاتهم، من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية للشركة علي رقم 1717 من أي خط محمول، أو 090070000 من أي خط أرضي، أو الموقع الإلكتروني egyptair.com ، أو زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين.







أعلن مطار القاهرة الدولي، عن بدء تطبيق مساء اليوم الأربعاء، قرار السلطات السعودية بتعليق الرحلات الجوية، وذلك لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، بشكل مؤقت من 20 دولة حول العالم، ومن بينها مصر، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا.وقامت شركة الخطوط السعودية، بتعديل بعض مواعيد الرحلات المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، حيث تقلع 6 رحلات تقلع من مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، وذلك قبل ساعات من تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية التي اتخذته المملكة السعودية حيال القادمين إلى أراضيها تجاه 20 دولة من بينهم مصر، ضمن تدابيرها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.من جانبه، قالت شركة مصر للطيران، أن رحلات العودة من المملكة العربية السعودية مستمرة بعد تنفيذ قرار تعليق الرحلات مساء اليوم، وذلك لإعادة المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعودية إلى مصر أثناء فتره التعليق، لافتة إلى أنه وفقا لقرار وقف الرحلات من جانب السلطات السعودية، غير معلوم لديها متى سيتم السماح للسفر إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترات الحالية.