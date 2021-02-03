ضبط عامل لاتهامه بإنشاء صفحة لممارسة الفجور بالقاهرة

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تواصل الأجهزة الأمنية، جهودها فى التصدى للجرائم الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لأحد الأشخاص يقوم من خلالها بنشر منشورات مخلة يبدى خلالها تسهيل ممارسة أعمال الفجور.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا بمحافظة بنى سويف).



وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، وأضاف بإنشائه صفحتين لذات الغرض، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم").



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



