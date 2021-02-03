محافظ الشرقية يأمر برفع تشوينات فرز القمامة بأرض فضاء في منيا القمح

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذ محمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح برفع تشوينات فرز القمامه والمتراكمة بقطعة أرض فضاء بالطريق الدائري للمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.





جاء ذلك خلال تفقده لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الدائري بمنيا القمح والتي تم الإنتهاء منها بطول 2.7 كم وبعرض 10 متر لكل اتجاه بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تلاحظ للمحافظ وجود قطعة أرض تستخدم في تشوين وفرز القمامة ليأمر رئيس المدينة برفعها فورًا حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين ولإعادة الوجه الجمالي الحضاري للمدينة.





وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة النبش في القمامة والتي تؤثر بشكل سلبي علي نظافة المدن، وتتسبب في إعاقة عملية النظافة وتضر بالبيئة وصحة المواطنين.





رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ محمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من شباب برلمان الشرقية.