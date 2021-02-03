محافظ الشرقية يأمر برفع تشوينات فرز القمامة بأرض فضاء في منيا القمح

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذ محمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح برفع تشوينات فرز القمامه والمتراكمة بقطعة أرض فضاء بالطريق الدائري للمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الدائري بمنيا القمح والتي تم الإنتهاء منها بطول 2.7 كم وبعرض 10 متر لكل اتجاه بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تلاحظ للمحافظ وجود قطعة أرض تستخدم في تشوين وفرز القمامة ليأمر رئيس المدينة برفعها فورًا حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين ولإعادة الوجه الجمالي الحضاري للمدينة.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة النبش في القمامة والتي تؤثر بشكل سلبي علي نظافة المدن، وتتسبب في إعاقة عملية النظافة وتضر بالبيئة وصحة المواطنين.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ محمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من شباب برلمان الشرقية.

أخبار تهمك

تجهيز نجم الأهلي للمشاركة في مواجهة الدحيل القطري غدًا

منذ أقل من ساعة

"سجن وحريق وخسارة بالملايين".. ماذا حدث في عقار فيصل المُشتعل ٣ أيام؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ يوم

انتهاء موسم نجم ليفربول بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي: إثيوبيا لديها عقدة تاريخية من مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 4 ساعات

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو: تصريحات جنش عن الشناوي بسبب خلافاته مع أبوجبل

منذ حوالي 5 ساعات

تسريب جديد.. بنود مثيرة في عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف سر سقوط الزمالك أمام غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

10:17 ص

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

08:26 ص

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

11:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع