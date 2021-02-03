محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على الطريق العام بشبرا الخيمة

قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشارع الشونة بمنطقة بيجام بحي غرب شبرا الخيمة وفتح الطريق أمام المواطنين.





جرى خلال الحملة إزالة العديد من الأرصفة والبروز المخالفة أمام المحلات، كما جرى رفع إشغالات الباعة الجائلين التي كانت تتسبب في عرقلة حركة المواطنين والسيارات، وذلك استجابة لشكوى الأهالي بالمنطقة.





ومن جانبه كلف المحافظ بإدراج الشارع في الخطة القادمة للرصف والمتابعة الجيدة لعدم عودة الباعة والمخالفات مرة أخرى.



